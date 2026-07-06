Пулково обслуживает рейсы по согласованию, аэропорты Татарстана закрыты

Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска закрыты, Пулково работает по согласованию

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

Кроме того, для обеспечения безопасности полетов приостановлена работа аэропортов Бугульмы и Нижнекамска.

Также Росавиация предупредила, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможно изменение расписания рейсов в калининградском аэропорту Храброво.

6 июля сообщалось, что столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Накануне московский аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять самолеты. Ограничения действовали с 14:49 до 15:50 мск.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.