Россиянам напомнили о мерах поддержки при вредных условиях труда

В России работникам, которые занимаются деятельностью, связанной с вредными и опасными условиями труда, положены меры соцподдержки. Об этом в беседе с RT напомнил доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

В первую очередь меры поддержки таких работников касаются уровня зарплаты – при опасных и вредных условиях труда по ТК РФ им полагается оплата труда в повышенном размере.

«Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда», — пояснил эксперт.

Кроме того, в зависимости от степени вредности условий труда (например, второй, третьей и так далее), работникам полагается дополнительный оплачиваемый отпуск раз в год длительностью в семь календарных дней.

Также меры поддержки работников вредных и опасных производств касаются выплаты пенсий. Назначается пенсия по старости им раньше – мужчинам в 50, а женщинам в 45 лет. Но важно, что они должны накопить не менее 30 ИПК, а также иметь определённый стаж работы (не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах). Также мужчины могут уйти на пенсию в 55 лет, женщины – в 50 лет, если проработали на тяжёлых условиях труда не менее 12,6 года и 10 лет соответственно и накопили страховой стаж не менее 25 и 20 лет, заключил эксперт.

До этого руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сообщил, что работник теоретически может уйти пораньше, если не использовал перерыв на обед, но только если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем. Как подчеркнул Южалин, работодатель обязан предоставлять сотруднику перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв), а также устанавливать его продолжительность. Последний должен использовать этот перерыв строго в то время, которое предполагает режим рабочего времени.

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