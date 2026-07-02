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Россиянам рассказали, сокращает ли рабочий день отсутствие перерыва на обед

Юрист Южалин: работник может уйти пораньше, если не использовал перерыв на обед
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Работник теоретически может уйти пораньше, если не использовал перерыв на обед, но только если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Если режим рабочего времени предусматривает, например, возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня, тем самым сократив рабочий день», — сказал юрист.

По его словам, работодатели, как правило, устанавливают точное время, когда сотрудник может воспользоваться своим законным правом на обеденный перерыв.

Также эксперт отметил, что все зависит от того, что прописано в условиях трудового договора и правилах внутреннего трудового распорядка. Эти документы должны содержать расписание рабочего времени сотрудника, которое он обязан соблюдать. Нарушение установленного режима является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Как подчеркнул Южалин, работодатель обязан предоставлять сотруднику перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв), а также устанавливать его продолжительность. Последний должен использовать этот перерыв строго в то время, которое предполагает режим рабочего времени.

«Использование перерыва на обед в иное время допустимо только при согласовании с работодателем», — добавил юрист.

До этого старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева рассказала, что рабочим на производствах, где невозможно остановить процесс, обеденный перерыв засчитывают в рабочее время и оплачивают работодателем.

Ранее сообщалось, что большинство россиян стыдятся делать перерывы на работе.

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