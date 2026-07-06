Аэропорт Перми приостановил полеты

Росавиация: в аэропорту Перми введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба «Росавиации» в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом утром 6 июля уничтожили украинские беспилотники.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские силы нанесли «удар возмездия» по объектам в Киеве и области.