В Магаданской области пропали сплавлявшиеся по рекам туристы

В Магаданской области ведется поиск пропавшей группы туристов. Об этом региональное ГУ МЧС сообщает в мессенджере «Макс».

В заявлении ведомства говорится, что зарегистрированная туристская группа из пяти человек сплавлялась по рекам Иганджа и Армань. В назначенное время туристы не завершили маршрут. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута отправились сотрудники поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации.

В ГУ МЧС добавили, что в помощь наземной группировке спасателей вылетит вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра, на борту которого находятся сотрудники регионального поисково-спасательного отряда.

29 июня сообщалось, что в Ибрейском районе Красноярского края во время сплава пропала семейная пара туристов 43 и 45 лет.

В этот же день стало известно, что в Канаде затонула прогулочная лодка с туристами. В результате ЧП без вести пропали шесть человек.

Ранее в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке.