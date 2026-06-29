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Общество

В Канаде затонула лодка с туристами

CTV: шестеро туристов пропали без вести после крушения лодки в Канаде

В Канаде затонула прогулочная лодка с туристами. В результате ЧП без вести пропали шесть человек, сообщил телеканал CTV.

По данным журналистов, лодка затонула у берегов города Ричмонд. Всего в ней находились десять человек. Четырех спасти не удалось, поиски остальных продолжаются. В поисковой операции задействованы вертолеты и самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Канады. Причины крушения лодки выясняются.

До этого скоростная лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером у берегов Пхукета и затонула. Авария произошла недалеко от острова Ко Кай. Катер Korawich Marine 888 на ходу врезался в траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту находились 52 туриста и трое членов экипажа. В результате удара носовая часть лодки получила серьезные повреждения, судно начало тонуть и вскоре перевернулось. На борту началась паника, пассажиры в спешке помогали своим близким выбраться с тонущего катера. Всего в воде оказались 55 человек, несколько из них пострадали.

Ранее на Байкале перевернулась аэролодка с туристами.

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