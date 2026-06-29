В Красноярском крае семейная пара пропала во время сплава

Двое туристов пропали при сплаве по реке Агул в Красноярском крае

В Ибрейском районе Красноярского края во время сплава пропала семейная пара туристов 43 и 45 лет, сообщает Kras Mash.

По данным Telegram-канала, они должны были пройти маршрут по реке Агул, но перестали выходить на связь. Спасатели обследовали уже 58 км береговой линии и около 40 тыс. квадратных метров акватории с помощью эхолота.

Пока найти туристов не удалось, в настоящее время поисковая операция продолжается.

До этого в Иркутске перевернулась надувная лодка с водителем и тремя пассажирами. В какой-то момент судно столкнулось с препятствием и все четверо оказались в воде без спасательных жилетов. Троих пострадавших смогли вытащить из воды очевидцы, один из спасенных так и не пришел в себя. Местонахождение несовершеннолетней девушки, выпавшей из лодки, не установлено. Ее унесло течением.

Ранее в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке.