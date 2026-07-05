Упавшее дерево парализовало движение поездов в Абхазии

В Абхазии закрыли участок железной дороги из-за упавшего на пути дерева

В результате падения дерева на железнодорожные пути был закрыт для движения поездов железнодорожный участок Цандрипш – Гагра Абхазской железной дороги, из-за этого два поезда были остановлены. Об этом «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что из-за инцидента был остановлен поезд №479 Санкт-Петербург – Сухум, пассажиров доставят до станции назначения автотранспортом. По аналогичной схеме будет организована перевозка пассажиров поезда № 303 Москва – Сухум.

В ФПК добавили, что пассажиры поезда №304 сообщением Сухум — Москва будут доставлены автотранспортом до новой станции отправления Гагра.

В мае движение по Крымскому мосту остановили , после чего начались задержки поездов. Накануне мост перекрывали дважды. Во второй раз движение закрыли после девяти часов вечера воскресенья. Возобновить его удалось только утром 18 мая спустя 10,5 часа.

Позднее сообщалось, что после временного закрытия Крымского моста в пути задержались 17 пассажирских поездов «Таврия».

Ранее в Германии приостановили движение поездов из-за масштабного сбоя.