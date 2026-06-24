В Германии приостановили движение поездов из-за масштабного сбоя

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии. Это произошло в результате масштабного сбоя в системе радиосвязи, сообщает телеканал NTV со ссылкой на слова представителя компании.

По его словам, речь идет о цифровой железнодорожной радиосистеме GSMR.

«Все поезда временно остановлены на станциях. Наши техники усиленно работают над устранением причин сбоя», — сказал представитель Deutsche Bahn.

Согласно некоторым данным, даже городская электричка в Берлине не работает.

20 июня в Мюнхене два грузовых поезда столкнулись на железнодорожном мосту, после чего два вагона упали с высоты около пяти метров на улицу Штальхаймерштрассе.

11 апреля поезд дальнего следования ICE, который вез около 600 пассажиров, оказался заблокирован на железнодорожных путях недалеко от Виттенберга на востоке Германии из-за обрушения контактной сети. Инцидент произошел, когда поезд, следовавший из Берлина в Лейпциг, совершил вынужденную остановку вскоре после пересечения границы Бранденбурга.

Ранее в ФРГ произошел сбой в работе аэропортов страны.