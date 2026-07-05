В Нижнем Новгороде эвакуировали застрявших на канатной дороге детей

В Нижнем Новгороде спасли всех 16 человек, застрявших на канатной дороге

На канатной дороге в Нижнем Новгороде эвакуировали всех пассажиров, застрявших в кабинках. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что спасли 16 человек. Среди них были четверо детей.

Днем 4 июля на канатной дороге в городе возникла внештатная ситуация из-за непогоды. Перед одной из опор в воздухе зависли четыре кабинки. Очевидцы заявили, что внутри находились не менее 10 пассажиров. Их эвакуировали во время спасательной операции.

В конце июня в Хакасии семь человек оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Из-за грозы на дорогу упало дерево. Там застряли пять взрослых и двое детей. К ним выехали четыре спасателя.

Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.