В Нижнем Новгороде эвакуировали застрявших на канатной дороге детей

На канатной дороге в Нижнем Новгороде эвакуировали всех пассажиров, застрявших в кабинках. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.
В ведомстве уточнили, что спасли 16 человек. Среди них были четверо детей.
Днем 4 июля на канатной дороге в городе возникла внештатная ситуация из-за непогоды. Перед одной из опор в воздухе зависли четыре кабинки. Очевидцы заявили, что внутри находились не менее 10 пассажиров. Их эвакуировали во время спасательной операции.
В конце июня в Хакасии семь человек оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Из-за грозы на дорогу упало дерево. Там застряли пять взрослых и двое детей. К ним выехали четыре спасателя.
Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.