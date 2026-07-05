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Общество

На канатной дороге в Нижнем Новгороде кабинки с людьми зависли в воздухе

В Нижнем Новгороде кабинки канатной дороги застряли у одной из опор
Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В Нижнем Новгороде перед одной из опор канатной дороги застряли несколько кабинок. Об этом пишут местные паблики.

По словам очевидцев, внутри кабинок были люди.

В конце июня в Хакасии семь человек оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Из-за грозы на дорогу упало дерево. Там были заблокированы пять взрослых и двое детей. К ним выехали четыре спасателя.

А в марте на горнолыжном курорте в Швейцарии произошла авария на канатной дороге. Порыв ветра, превышающий 80 км/ч, оборвал трос на горе Титлис в кантоне Обвальден, и упавшая с высоты кабина покатилась вниз по заснеженному склону. Прибывшие на вертолете спасатели 30 минут пытались реанимировать находившуюся внутри 61-летнюю женщину. Их усилия не увенчались успехом.

Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.

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