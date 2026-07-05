На канатной дороге в Нижнем Новгороде начали спасать людей из застрявших кабинок

На канатной дороге в Нижнем Новгороде, где в кабинках у одной из опор застряли люди, началась спасательная операция, пишет местный Telegram-канал.

По словам очевидцев, внутри было более 10 человек. В ближайшей к Нижнему Новгороду кабинке было восемь человек.

Как уточняет на канале в мессенджере «Макс» региональное управление МЧС, внештатная ситуация на канатной дороге произошла из-за непогоды. В застрявших кабинках находятся 16 человек, в том числе четверо детей. Их здоровью ничто не угрожает. Спасатели уже начали их эвакуацию пассажиров.

В конце июня в Хакасии семь человек оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Тогда из-за грозы на дорогу упало дерево. Там были заблокированы пять взрослых и двое детей. К ним выехали четыре спасателя.

Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.