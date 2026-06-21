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Общество

В Хакасии дерево упало на канатную дорогу, когда там находились люди

В Хакасии из-за грозы семь человек заблокированы на канатной дороге
A.Marrupe/Shutterstock/FOTODOM

В Хакасии семь человек оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог», сообщил на канале в мессенджере «Макс» замглавы республики Дмитрий Бученик.

Чиновник уточнил, что из-за грозы на дорогу упало дерево. Там заблокированы пять взрослых и двое детей. Они не пострадали. К ним направляются четыре спасателя.

До этого на Эльбрусе во время прогулки по экотропе, ведущей к поляне Чегет, застряли три ребенка и две женщины. На высоте 3,2 тыс. м 48-летняя туристка поскользнулась на камнях, из-за чего получила травму ноги. Путешественники вызвали спасателей.

В начале месяца итальянские экстренные службы эвакуировали с одной из вершин Монблана, именуемой Зуб Гиганта, двух польских альпинистов. Одного из них ударила молния. Альпинистов доставили в ближайший населенный пункт с помощью канатной дороги.

Ранее были названы самые популярные горнолыжные курорты России.

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