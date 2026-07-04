Удар ВСУ оставил без света часть Белгорода

Шуваев: в Белгороде повреждены объекты инфраструктуры после удара ВСУ

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

По предварительным данным, люди не пострадали, отметил чиновник.

В Белгороде произошли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на территории нескольких поврежденных построек произошли пожары. Спасатели оперативно прибыли на место.

По словам Шуваева, все оперативные и аварийные службы выехали на места происшествий. Масштабы ущерба власти рассчитывают уточнить после наступления светлого времени суток.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что повреждено порядка шести автомобилей, фасад коммерческого предприятия.

Утром 3 июля Белгород и Белгородский округ уже подвергались ракетному обстрелу. После серии взрывов региональный оперативный штаб сообщил о попаданиях и повреждении энергетической инфраструктуры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин предупредил о возможных диверсиях после взятия Константиновки.