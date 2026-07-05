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Столичный аэропорт временно прекратил полеты

Аэропорт Домодедово временно приостановил полеты
Shutterstock

Столичный аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения носят временный характер и введены, чтобы обеспечить безопасность полетов. Пост о принятых мерах опубликован в 14:49.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух БПЛА противника, летевших к столице. Они были уничтожены в 11:56. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили девять авиационных бомб и 282 беспилотника.

Накануне Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке украинских дроов. Губернатор Александр Беглов сообщил о 72 сбитых БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Удар пришелся на нефтяной терминал в Кировском районе, пострадавших и разрушений нет. Москву в этом время пытались атаковать более 200 БПЛА, 62 из которых были уничтожены на подлете.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

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