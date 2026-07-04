Удары по столицам. ВСУ атаковали дронами Москву и Санкт-Петербург

«Здорово бухнуло, аж стены задрожали»
Санкт-Петербург подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.
«Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Возможны перебои мобильного интернета», — написал глава города.
Также о сбоях в работе мобильного интернета сообщало издание «Фонтанка» со ссылкой на данные DownDetector. Больше всего сообщений о перебоях поступало в районе 4 часов и 9 часов утра.
Очевидцы в Ленинградской области и некоторых районах Санкт-Петербурга ранним утром рассказывали о громких звуках и грохоте на фоне угрозы БПЛА. Так сообщения поступали о взрывах в Кронштадте, Зеленогорске, Кировском районе (Петербург), улице Маршала Жукова, улице Десантников, Московском районе и около метро «Московская», Петергофе, Сестрорецке, Красносельском районе, Курортном районе, и Васильевском острове.
«Рядом с Юго-Западной пару раз здорово бухнуло, аж стены задрожали», — приводит «Фонтанка» слова одного из очевидцев.
Через некоторое время местным жителям начали приходить сообщения о воздушной опасности, при этом некоторые очевидцы утверждают, что не получали предупреждений.
Массированная атака на Ленинградскую область была зафиксирована и в Финляндии. Так утром 4 июля финские СМИ сообщили об ограничениях авиасообщения и судоходства в восточной части Финского залива. Местные жители и очевидцы рассказали Yle, что в районе Котки был слышен гул БПЛА Hornet. В оборонительных силах Финляндии уточнили, что беспилотников на территории страны не обнаружено.
Около 9:00 мск РСЧС сообщила о снятии беспилотной опасности в Санкn-Петербурге, а в аэропорту Пулково были сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Позднее около 10:00 мск Александр Беглов сообщил об отражении атаки, и об ударе по нефтяному терминалу в Кировском районе города.
«Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга», — написал Беглов в Telegram.
Беглов заявил, что техногенные последствия ликвидированы, а пострадавших в результате атаки нет.
«Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет», — заявил глава города.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также сообщил об уничтожении 72 БПЛА в регионе.
«В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника», — написал он в своем канале в «Максе».
Дрозденко заявил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Падение обломков БПЛА было зафиксировано в районе порта Высоцк
Одна из мощнейших атак на Москву
Утром 4 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние сутки столицу пытались атаковать более 200 беспилотников. При этом глава города не сообщил о возможных разрушениях или пострадавших.
«В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал Собянин в Telegram.
По данным ТАСС, новый налет украинских дронов на Москву стал одним из крупнейших за последние два года. В агентстве отметили, что последний раз Сергей Собянин сообщал о самой массированной атаке 11 марта 2025 года, когда на подлете к столице сбили 74 БПЛА.
При этом с начала 2026 года в Московском регионе неоднократно отражали налеты с участием более 80 дронов, а 18 июня над областью сбили свыше 190 беспилотников.
С 29 июня по 3 июля мэр Собянин ежедневно сообщал об атаках беспилотников. 3 июля средства ПВО сбили 20 дронов на подлете к столице.
Наиболее масштабная атака недели произошла Московской области в ночь на 30 июня — тогда перехватили 61 БПЛА, падение обломков одного из них привело к пожару в частном доме в Егорьевске, погиб младенец, всего пострадали пять человек.
По данным Минобороны, за ночь на 4 июля над регионами уничтожили 389 украинских дронов, в том числе над Черным и Азовским морями, в Московском регионе, Крыму и Краснодарском крае.