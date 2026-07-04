Удары по столицам. ВСУ атаковали дронами Москву и Санкт-Петербург

Санкт-Петербург и Ленинградская область в ночь на 4 июля подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщил о 72 сбитых БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Удар пришелся на нефтяной терминал в Кировском районе, пострадавших и разрушений нет. Одновременно Москву пытались атаковать более 200 БПЛА, 62 из которых уничтожены на подлете, сообщил Сергей Собянин. По данным Минобороны, за ночь над регионами сбито 389 дронов.

«Здорово бухнуло, аж стены задрожали»

Санкт-Петербург подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.

«Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Возможны перебои мобильного интернета», — написал глава города.

Также о сбоях в работе мобильного интернета сообщало издание «Фонтанка» со ссылкой на данные DownDetector. Больше всего сообщений о перебоях поступало в районе 4 часов и 9 часов утра.

Очевидцы в Ленинградской области и некоторых районах Санкт-Петербурга ранним утром рассказывали о громких звуках и грохоте на фоне угрозы БПЛА. Так сообщения поступали о взрывах в Кронштадте, Зеленогорске, Кировском районе (Петербург), улице Маршала Жукова, улице Десантников, Московском районе и около метро «Московская», Петергофе, Сестрорецке, Красносельском районе, Курортном районе, и Васильевском острове.

«Рядом с Юго-Западной пару раз здорово бухнуло, аж стены задрожали», — приводит «Фонтанка» слова одного из очевидцев.

Через некоторое время местным жителям начали приходить сообщения о воздушной опасности, при этом некоторые очевидцы утверждают, что не получали предупреждений.

Массированная атака на Ленинградскую область была зафиксирована и в Финляндии. Так утром 4 июля финские СМИ сообщили об ограничениях авиасообщения и судоходства в восточной части Финского залива. Местные жители и очевидцы рассказали Yle, что в районе Котки был слышен гул БПЛА Hornet. В оборонительных силах Финляндии уточнили, что беспилотников на территории страны не обнаружено.

Около 9:00 мск РСЧС сообщила о снятии беспилотной опасности в Санкn-Петербурге, а в аэропорту Пулково были сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Позднее около 10:00 мск Александр Беглов сообщил об отражении атаки, и об ударе по нефтяному терминалу в Кировском районе города.

«Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга», — написал Беглов в Telegram.

Беглов заявил, что техногенные последствия ликвидированы, а пострадавших в результате атаки нет.

«Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет», — заявил глава города.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также сообщил об уничтожении 72 БПЛА в регионе.

«В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника», — написал он в своем канале в «Максе».

Дрозденко заявил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Падение обломков БПЛА было зафиксировано в районе порта Высоцк

Одна из мощнейших атак на Москву

Утром 4 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние сутки столицу пытались атаковать более 200 беспилотников. При этом глава города не сообщил о возможных разрушениях или пострадавших.

«В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал Собянин в Telegram.

По данным ТАСС, новый налет украинских дронов на Москву стал одним из крупнейших за последние два года. В агентстве отметили, что последний раз Сергей Собянин сообщал о самой массированной атаке 11 марта 2025 года, когда на подлете к столице сбили 74 БПЛА.

При этом с начала 2026 года в Московском регионе неоднократно отражали налеты с участием более 80 дронов, а 18 июня над областью сбили свыше 190 беспилотников.

С 29 июня по 3 июля мэр Собянин ежедневно сообщал об атаках беспилотников. 3 июля средства ПВО сбили 20 дронов на подлете к столице.

Наиболее масштабная атака недели произошла Московской области в ночь на 30 июня — тогда перехватили 61 БПЛА, падение обломков одного из них привело к пожару в частном доме в Егорьевске, погиб младенец, всего пострадали пять человек.