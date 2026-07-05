Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 282 дрона ВСУ и 9 авиабомб

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили девять авиационных бомб, а также 282 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ на платформе «Макс».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Министерство обороны также представило сводку общих потерь украинской стороны с начала проведения специальной военной операции. По данным ведомства, Вооруженные силы Российской Федерации к настоящему моменту уничтожили 673 самолета, 284 вертолета, 174 695 беспилотных летательных аппаратов и 664 зенитных ракетных комплекса.

Накануне сообщалось, что российские средства ПВО поразили за сутки более 500 воздушных целей, выпущенных со стороны Украины, включая 10 крылатых ракет «Фламинго».

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.