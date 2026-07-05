Пресечена попытка украинских дронов атаковать Москву

Собянин сообщил о ликвидации двух украинских БПЛА на подлете к Москве

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил глава российской столицы.

В ночь с 4 на 5 июля над территорией России уничтожили 71 украинский дрон самолетного типа. Несколько беспилотников перехватили в Крыму и над акваторией Черного моря. Остальные цели были нейтрализованы в Брянской, Ростовской и Белгородской областях.

Утром на всей территории Московской области объявили беспилотную опасность. Региональный РСЧС призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находился на улице или в транспортном средстве, посоветовали укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. Кроме того, граждан предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в столичных аэропортах в связи с возможным налетом БПЛА задержали не менее 18 рейсов. В Шереметьево перенесли время отправления восьми рейсов, в Домодедово — пяти, во Внуково — еще пяти. Также поступала информация об отмене некоторых рейсов.

Ранее украинский дрон ударил по машине, в которой находился глава одного из округов Белгородской области.