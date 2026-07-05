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Общество

В США увеличилось число пострадавших при стрельбе в День независимости

NYP: число пострадавших при стрельбе в День независимости в Нью-Йорке достигло 8
Shutterstock

Число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке в День независимости США выросло до восьми. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники и данные полиции.

«Восемь человек, в том числе четверо детей, были подстрелены в Бруклине в субботу вечером, когда они смотрели на фейерверк в Бруклине», — говорится в материале.

Среди пострадавших четыре ребенка. Семь человек находятся в стабильном состоянии, одна 21-летняя девушка — в критическом.

Стрельба произошла около 22:35 по местному времени недалеко от Серф-авеню в районе Кони-Айленд в Бруклине в здании где, по словам местных жителей, часто проходят вечеринки и «всегда какие-то проблемы».

Сколько человек открыли стрельбу и причина инцидента неизвестны, полиция ведет расследование.

Кроме того, 4 июля в на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар во время фейерверка.

Ранее стрельба произошла в американской больнице.

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