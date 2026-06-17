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Общество

В больнице в США произошла стрельба

В ходе стрельбы в больнице американского Уилмингтона ранены два человека
Noah Berger/AP

В результате стрельбы в больнице города Уилмингтона в штате Делавэр два человека получили ранения. Об этом городские власти сообщили на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В настоящее время власти ограничили доступ в медицинское учреждение. Полиция обратилась к населению с призывом не посещать район города, где расположена больница.

Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемого в стрельбе.

12 июня сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в городе Мидленд (штат Техас), 12 человек получили ранения, одного из них спасти не удалось.

4 июня после церемонии вручения дипломов в старшей школе города Фэрфилд (Калифорния) произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения. 18-летний молодой человек получил ранения, не совместимые с жизнью.

В апреле в американском штате Луизиана произошла массовая стрельба в торговом центре. По версии полиции, причиной стрельбы стал конфликт двух групп лиц. Торговый центр закрыли, всех посетителей и персонал эвакуировали.

Ранее в США произошла стрельба недалеко от базы сборной Англии по футболу, пострадали девять человек.

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