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Общество

Пожар произошел на Бруклинском мосту во время празднования Дня независимости

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар во время фейерверка 4 июля
Angelina Katsanis /Reuters

Во время фейерверка на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. Об этом сообщила газета The New York Times.

О возгорании сообщили около 21:32 по местному времени на манхэттенской стороне моста. Выяснилось, что причиной пожара стал фейерверк в честь 250-летия Дня независимости США. Для тушения пожара были задействованы две пожарные машины. Никто не пострадал.

Мост уже был закрыт для автомобильного движения на время праздника, но все полосы оставались перекрытыми для машин и пешеходов до поздней ночи, пока аварийные службы устраняли последствия происшествия.

Очевидцы рассказали NYT, что в большой толпе на Олд-Фултон-стрит никто не паниковал и многие из тех, кто снимал фейерверк на видео, продолжали снимать, пока над мостом поднимался дым.

Позднее городские власти заявили, что возгорание было незначительным, а 143-летний исторический мост остался полностью безопасным и сохранил свою целостность.

До этого в США три человека получили несовместимые с жизнью травмы во время тушения крупного лесного пожара на границе штатов Юта и Колорадо.

Ранее рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США.

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