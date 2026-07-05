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Общество

Во время празднования Дня независимости в Нью-Йорке произошла стрельба, пострадали дети

NYP: в Бруклине пять человек получили ранения во время стрельбы
Mike Segar/Reuters

Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, стрельба произошла около 22:35 по местному времени в районе Кони-Айленд в Бруклине. В этот момент люди наблюдали праздничный фейерверк. Среди пострадавших оказались дети в возрасте пяти и семи лет.

Как сообщает газета со ссылкой на полицию, все пятеро раненых выжили. Их доставили в больницы, где они находятся в стабильном состоянии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Других подробностей инцидента полиция пока не раскрыла.

Во время празднования Дня независимости в ту же ночь на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. Причиной возгорания стал фейерверк. Для тушения пожара были задействованы две пожарные машины. Никто не пострадал.

Ранее рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США.

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