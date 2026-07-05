Россиянам рассказали о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

Котяков: в России по закону компания может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков РИА Новости.

«Сегодняшние нормы законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал он.

Министр отметил, что компания может самостоятельно определять удобный график посредством коллективного договора с каждым сотрудником.

До этого в Росстате сообщили, что средняя продолжительность поиска работы среди безработных женщин в России составляет 5,8 месяца, тогда как мужчины находят работу в среднем за 5 месяцев. Так, в мае 2026 года 23,1% безработных искали работу через службу занятости, а 64,8% обращались за помощью к друзьям, родственникам и знакомым.

В свою очередь бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что россиянам в 2027 году уже не стоит рассчитывать, что переход в другую компанию автоматически обеспечит прибавку к зарплате. Работодатели стали гораздо внимательнее оценивать экономическую эффективность новых сотрудников.

Ранее были названы регионы России, где зарплаты выросли за десять лет больше всего.