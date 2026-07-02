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Бизнес

Эксперт рассказал, стоит ли менять работу ради повышения зарплаты в 2027 году

Бизнес-эксперт Трепольский: смена компании не увеличит зарплату в 2027 году
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам в 2027 году уже не стоит рассчитывать, что переход в другую компанию автоматически обеспечит прибавку к зарплате. Работодатели стали гораздо внимательнее оценивать экономическую эффективность новых сотрудников, рассказал «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Эпоха, когда простой переход в другую компанию автоматически гарантировал прибавку в 20–30%, подходит к концу. Работодатели стали гораздо глубже анализировать экономическую целесообразность новичков. Для представителей рабочих и дефицитных специальностей смена работодателя или работа вахтовым методом по-прежнему может оставаться самым быстрым способом увеличить доход. Однако для офисных сотрудников и специалистов более перспективной стратегией становится развитие внутри компании», — отметил Трепольский.

По его словам, для белых воротничков наиболее выигрышной стратегией в 2027 году станет внутрикорпоративный горизонтальный рост и освоение смежных навыков. Компании охотнее инвестируют в расширение функционала уже проверенных сотрудников, чем несут издержки на поиск и адаптацию новых, пояснил Трепольский.

Эксперт назвал главной ошибкой работников ожидание, что зарплаты продолжат расти автоматически из-за кадрового дефицита. По словам Трепольского, уже сейчас важно осваивать прикладные нейросети, инструменты автоматизации и анализа данных, а также развивать смежные компетенции. Кроме того, при разговоре о повышении зарплаты стоит опираться не на ситуацию на рынке труда, а на конкретные результаты своей работы, подчеркнул эксперт.

«К концу 2027 года рынок труда станет более прагматичным и технологичным. Фокус работодателей сместится с постоянного повышения окладов на гибкие KPI, проектные бонусы и выплаты за измеримый результат. Выиграют сотрудники, которые будут постоянно учиться и смогут быстро адаптироваться к новым требованиям», — заключил Трепольский.

Ранее были названы последствия нарушения запрета на соцсети на работе.

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