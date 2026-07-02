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Названы регионы России, где зарплаты выросли за десять лет больше всего

Росстат: зарплаты в регионах-лидерах выросли в 2,5-3 раза за десять лет
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

В топ-5 регионов, где зарплаты за последние 10 лет выросли больше всего, вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось ТАСС.

Как следует из статистических данных, средние зарплаты в этих регионах за 10 лет выросли примерно в 2,5-3 раза. По уровню средней зарплаты первое место занял Чукотский автономный округ. В марте 2016 года средняя зарплата здесь составляла 82 тысячи 439 рублей, а к марту 2026 года выросла до 246 тысяч 444 рубля, на втором месте Москва. Десять лет назад средняя зарплата в столице составляла 70 тысяч 551 рубль, в то время как в 2026 году она фиксируется на уровне 219 тысяч 618 рублей. Третье место заняла Магаданская область, в которой зарплата с 61 тысячи 626 рублей поднялась до 190 тысяч 119 рублей, на четвертом месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Подъем зарплат здесь наблюдается с 80 тысяч 438 рублей до 189 тысяч 260 рублей, а пятое место заняла Сахалинская область с зарплатой 154 тысячи 961 рубль, в то время как в 2016 году средняя зарплата составляла здесь 63 тысячи 914 рублей.

По стране средняя зарплата за 10 лет выросла с 35 тысяч 501 рубля, до — 112 тысяч 654 рублей, увеличившись почти в 3,2 раза.

Ранее в России назвали причины, почему зарплаты учителей так сильно различаются по регионам.

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