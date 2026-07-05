В Росстате назвали средние сроки поиска работы для жителей России

Росстат: мужчины ищут работу в среднем почти на месяц меньше, чем женщины

Средняя продолжительность поиска работы среди безработных женщин в России составляет 5,8 месяца, тогда как мужчины находят работу в среднем за 5 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По информации статистического ведомства, в мае 2026 года 23,1% безработных искали работу через службу занятости, а 64,8% обращались за помощью к друзьям, родственникам и знакомым.

До этого руководитель подбора персонала Битрикс24 Элеонора Золошкова сообщила «Газете.Ru, что к концу 2026 года срок поиска россиянами работы вырастет на два месяца, а в 2027 году это время еще увеличится. По ее словам, парадокс заключается в том, что свободных мест становится меньше, но кандидаты не торопятся их занимать.

Также в пресс-службе Роскачества указали, что Безработные россияне стали чаще искать работу с помощью личных связей и рекомендаций. А работодатели стараются снизить риски при найме, уменьшить текучесть на испытательном сроке и поэтому охотнее рассматривают кандидатов, которые приходят по рекомендации.

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