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Общество

Число жертв сильнейших за столетие землетрясений в Венесуэле достигло 2 954

В Венесуэле при двойном землетрясении погибли 2954 человека

Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 2 954, сообщает в Telegram-канале министерство информации и связи республики.

По данным ведомства, 16 592 чел. пострадали, более 16 тыс. остались без крыши над головой. Из-за землетрясений полностью разрушены 190 зданий, еще 856 повреждены. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти почти 6,5 тыс. чел.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы, закрыли из-за повреждений. Была приостановлена работа столичного метро и ж/д сообщения. В нескольких районах произошли перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ. Официальное число жертв и пострадавших может превысить десятки тысяч человек.

Ранее мужчина больше недели провел под завалами после землетрясения в Венесуэле.

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