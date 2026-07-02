Мужчина больше недели провел под завалами после землетрясения в Венесуэле

AP: мужчина провел 8 дней под завалами и выжил после землетрясения в Венесуэле

После землетрясения в Венесуэле 43-летний мужчина провел под завалами торгового центра восемь дней и выжил. Об этом сообщает Associated Press.

«Эрнан Альберто Хиль Флорес был спасен. С 24 июня он находился под завалами в подвале торгового центра «Галериас Плайя-Гранде» в прибрежном городе Ла-Гуаира», — сказано в материале.

Известно, что мужчина работал в этом торговом центре охранником, а во время землетрясения был на смене. Сторожевая будка защитила его от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода, отмечается в публикации.

Накануне спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльские и иностранные спасатели с начала поисково-спасательной операции извлекли из-под завалов живыми 6461 человека. По его словам, поиски людей под завалами продолжаются, есть надежда спасти еще больше людей несмотря на то, что прошло уже много дней.

Землетрясения обрушились на Венесуэлу 24 июня. Они состояли из двух мощных серий подземных толчков. Геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала магнитуду первой серии в 7,2, а второй — в 7,5. Стихия привела к разрушению сотен жилых домов, серьезному ущербу инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны. На данный момент известно, что более 2 тыс. человек не выжили, еще 11 тыс. пострадали, около 12 тыс. человек остались без жилья, сообщил Родригес.

Ранее в Венесуэле объявили траур в память о жертвах землетрясений.