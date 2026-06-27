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Вирусолог назвал некорректным сравнение конго-крымской лихорадки с Эболой

Вирусолог: вирус Эбола отличается от конго-крымской геморрагической лихорадки
Максим Богодвид/РИА Новости

Сравнивать конго-крымскую геморрагическую лихорадку, случаи которой зарегистрированы в Дагестане, с вирусом Эбола некорректно, поскольку это разные заболевания. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью ТАСС.

По словам вирусолога, конго-крымская лихорадка и Эбола вызываются разными вирусами, относящимися к различным семействам. При этом конго-крымская лихорадка, как правило, протекает легче: ее летальность составляет от 10% до 30%, тогда как при Эболе этот показатель достигает 20–90%.

Альтштейн отметил, что оба заболевания относятся к тяжелым инфекциям. Среди основных симптомов конго-крымской лихорадки — высокая температура, мышечные боли, тошнота, рвота и кровоизлияния. Заражение чаще всего происходит при контакте со скотом, которого ранее укусил инфицированный клещ, заключил вирусолог.

До этого три случая заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой выявили в Кизилюртовском районе Дагестана. Инфицированных экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачам удалось их стабилизировать, в данный момент их жизням ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что для ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Африке требуется $1,4 млрд.

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