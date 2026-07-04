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Названы последствия удара ВСУ по детскому саду в Каменско-Днепровском

Балицкий: пострадавших при ударе ВСУ по детскому саду в Каменке-Днепровской нет
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

В результате обстрела со стороны ВСУ детского сада в городе Каменка-Днепровская (Запорожская область) никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«К счастью, в момент обстрела дети и сотрудники в здании отсутствовали. Пострадавших нет», — отметил губернатор.

Сейчас на месте инцидента действуют оперативные группы и аварийные бригады, которые занимаются подсчетом нанесенного ущерба.

4 июля украинские военные нанесли артиллерийский удар по детскому саду №1 «Барвинок» в прифронтовой Каменке-Днепровской. Помимо этого, под обстрел попала местная газораспределительная станция.

Накануне в Запорожской области были зафиксированы удары ВСУ по территории мясокомбината в Мелитополе. Кроме того, атаке подверглось здание городской школы № 1.

Ранее Лантратова пожаловалась в ООН на «варварские нападения» ВСУ на мирное население.

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