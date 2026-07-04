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Армия

ВСУ нанесли удар по детскому саду в Запорожской области

ВСУ ударили из артиллерии по детскому саду в Каменке-Днепровской в Запороже
Станислав Красильников/РИА Новости

В прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по детскому саду «Барвинок». Об этом сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Вооруженные формирования Украины ударили из артиллерии по детскому саду «Барвинок» в Каменке-Днепровской», — говорится в сообщении.

По информации властей, в результате удара пострадала кровля здания.

На данный момент нет сведений о пострадавших.

Также сообщается, что украинские войска нанесли удар по газораспределительной станции, в настоящее время уточняются масштабы повреждений.

Накануне в Запорожской области были зафиксированы удары украинских формирований по объектам инфраструктуры Мелитополя. Под обстрел попала территория местного мясокомбината, в результате чего ранения получил один человек. Кроме того, атаке подверглось здание городской общеобразовательной школы № 1.

Ранее Лантратова пожаловалась в ООН на «варварские нападения» ВСУ на мирное население.

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