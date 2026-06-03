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Общество

ВСУ обстреляли территорию Мелитопольского мясокомбината

Балицкий: ВСУ нанесли удар по территории Мелитопольского мясокомбината
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Мелитопольского мясокомбината в Запорожской области. Один человек получил ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Также атаке подверглась общеобразовательная школа № 1 города Мелитополя. По словам Балицкого, в результате падения обломков БПЛА загорелась кровля здания. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Тридцать сотрудников школы эвакуировали, никто не пострадал, добавил он.

Губернатор уточнил, что на на всех объектах, которые попали под массированную атаку дронов ВСУ, работают оперативные службы.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 354 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и сбили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

 
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