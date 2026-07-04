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Общество

Британский журналист раскрыл отношение жителей Константиновки к России

Журналист Филлипс: жители Константиновки поддерживали Россию еще в 2014 году
Russian Defence Ministry/Reuters

Британский корреспондент Грэм Филлипс, находившийся на территории ДНР в 2014 году, поделился воспоминаниями о позиции жителей Константиновки по отношению к Российской Федерации. Слова журналиста приводит РИА Новости.

«Я с народом много общался, и там референдум проводили, там они голосовали массово за ДНР и поддерживали Россию», — вспомнил журналист, посетивший город в 2014 году и снявший в нем репортаж.

Также в материалах, собранных в Константиновке в 2014 году, отмечено, что местные жители выражали неприятие фашистских и националистических идей в своей стране.

3 июля стало известно о взятии Константиновки под контроль российскими силами. В ходе визита на командный пункт объединенной группировки войск президенту Владимиру Путину доложили об освобождении этого населенного пункта. Захват данного города, который ранее был укреплен украинскими военными, осложняет логистику противника и открывает российским подразделениям путь к Краматорску и Славянску. Активные боевые действия за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее эксперт назвал взятие Константиновки крахом для Зеленского.

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