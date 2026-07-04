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Эксперт назвал взятие Константиновки успехом ВС РФ и крахом для Зеленского

Аналитик Коротченко: украинская пропаганда потерпела крах
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Взятие Константиновки является важным военным успехом Вооруженных сил России (ВС РФ), который подтверждает, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российского командования. Об этом заявил РИА Новости российский аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, освобождение города, который украинские силы превратили в мощный укрепленный район, взламывает оборону всей Славянско-Краматорской агломерации. Коротченко также отметил, что взятие Константиновки наносит серьезный удар по украинской пропаганде.

«Украинская пропаганда потерпела крах», — сказал он.

Эксперт заявил, что освобождение города наглядно демонстрирует иллюзорность планов президента Украины Владимира Зеленского и его западных покровителей удержать фронт даже на пропагандистском уровне.

Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск в пятницу, 3 июля. Взятие под контроль города, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в крепость, нарушает систему снабжения украинских войск и открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Как отмечал военный обозреватель Михаил Ходаренок, Константиновка являлась важнейшим узлом обороны ВСУ в Донбассе. Через этот город осуществлялось снабжение практически всей группировки украинских войск в Краматорско-Славянской агломерации. Ходаренок подчеркивал, что освобождение Константиновки открывает ворота к Славянску и Краматорску и предопределяет полное освобождение Донбасса.

Ранее военный эксперт спрогнозировал освобождение трех городов ДНР.

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