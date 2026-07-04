На полыхающем в Ставрополе складе рухнула крыша

В Ставрополе площадь пожара на складе увеличилась до 5 тыс. кв. метров

Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тыс. «квадратов», сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве заявили, что на месте возгорания частично обрушилась кровля.

«Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания», — отметили в министерстве.

4 июля в северо-западном районе Ставрополя загорелся склад лакокрасочных материалов — изначально на площади около 1 тыс. кв. м. Причиной пожара стала разгерметизация баллона с газом. Предварительно, пострадал один человек. МЧС нарастило количество сил и средств, участвующих в борьбе с огнем. В готовность привели аэромобильную группировку из 100 человек и 20 единиц техники и задействовали вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Местная жительница Елизавета рассказала «Газете.Ru», что из-за возгорания на складе лакокрасочных изделий в воздухе летают частицы резины и чувствуется специфичный запах. Когда она увидела, что «солнце затмилось», вышла на улицу. Там было слышно громыхание покрышек.

Ранее появились кадры полыхающего в Ставрополе склада.