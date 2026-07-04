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Общество

Увеличилась площадь пожара на промышленном складе в Ставрополе

Площадь пожара на складе в Ставрополе выросла до 3,5 тыс. кв. м
МЧС России

Площадь пожара, возникшего на складе лакокрасочных изделий в Ставрополе, выросла с 1 тыс. кв. м до 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба Главного управления МЧС РФ.

По информации ведомства, работу пожарным осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Информагентство уточняет, что пожар возник на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка «СКИП Мастер».

Пострадал один человек, его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

На опубликованных МЧС кадрах видны обрушившиеся конструкции помещения.

Пожар возник в складском помещении, расположенном на северо-западе Ставрополя. По информации мэра Ивана Ульянченко, предварительной причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.

До этого сообщалось, что территория пожара составила 1 тыс. кв. м, в тушении огня задействовали более 30 пожарных и 10 единиц техники.

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