В Карелии произошел пожар на полигоне

В Карелии загорелся полигон ТБО на площади 1 тыс. кв. м

В Карелии загорелся полигон ТБО под Петрозаводском на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Карелия.

В ведомстве уточнили, что пожар локализован. На место происшествия работают 20 человек и 5 единиц техники.

До этого «Мособлпожспас» сообщил, что в округе Люберцы в результате аварии возник пожар на электроподстанции «Россети Московский регион». Объявлен повышенный ранг пожара. В результате аварии некоторые районы остались без электричества. Электроснабжения в том числе нет в поселке Томилино и части Дзержинского.

Накануне возгорание произошло в консульском отделе посольства Израиля в Москве. Его причина неизвестна, пострадавших нет.

Ранее в Москве произошел пожар в банном комплексе Siberia.