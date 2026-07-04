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Общество

Подозреваемый в расправе над 12-летней девочкой в Ленобласти признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти признал вину

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области сознался в содеянном. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На опубликованном Волк видео подозреваемый сказал, что признает свою вину. Он также сообщил, что ранее был судим.

Девочка пропала 2 июля после того, как ушла в лес за грибами. В последний раз она выходила на связь вечером, после чего ее телефон оказался выключен. Позже по камерам удалось установить, что школьница вышла из леса и двигалась по территории садоводства, позднее ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе.

Четвертого июля полицейские задержали предполагаемого преступника — 42-летнего мужчину — в Тосненском районе Ленинградской области.

Ранее в Ростове-на-Дону заметили мужчину, преследующего детей.

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