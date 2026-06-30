Неизвестный преследует малолетних мальчиков на детских площадках в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону заметили неизвестного, который преследует малолетних на детских площадках. Об этом сообщает 161.ru.

Подозрительного гражданина стали замечать в микрорайоне Суворовский. По словам местных жителей, мужчина сидит на детских горках и наблюдает за детьми. Он подходит к компаниям мальчиков и уводит их за собой — потом дети резко убегают, а мужчина бежит следом. Кроме того, он делал непристойные вещи на глазах прохожих и звал матерей с сыновьями к себе домой.

Местные жители сняли этого мужчину на камеру. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и личность предполагаемого злоумышленника. По результатам этих мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее астраханец получил 12 лет колонии за развращение четырех девочек.