Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Неизвестный преследует малолетних мальчиков на детских площадках в Ростове-на-Дону

161.ru: в Ростове-на-Дону заметили мужчину, преследующего детей
Кадр из видео/Telegram-канал «Суворовский| Соседи»

В Ростове-на-Дону заметили неизвестного, который преследует малолетних на детских площадках. Об этом сообщает 161.ru.

Подозрительного гражданина стали замечать в микрорайоне Суворовский. По словам местных жителей, мужчина сидит на детских горках и наблюдает за детьми. Он подходит к компаниям мальчиков и уводит их за собой — потом дети резко убегают, а мужчина бежит следом. Кроме того, он делал непристойные вещи на глазах прохожих и звал матерей с сыновьями к себе домой.

Местные жители сняли этого мужчину на камеру. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и личность предполагаемого злоумышленника. По результатам этих мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее астраханец получил 12 лет колонии за развращение четырех девочек.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!