В Ленобласти 42-летний мужчина задержан за убийство девочки

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 42-летнего местного жителя. С обвиняемым проводятся следственные действия, следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемого задержали на вокзале в Гатчине.

Школьница пропала 2 июля, она ушла на опушку леса за грибами. Она выходила на связь вечером, после чего ее телефон оказался выключен. Позже по камерам удалось установить, что несовершеннолетняя вышла из леса и двигалась по территории садоводства, позднее тело пропавшей с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону заметили мужчину, преследующего детей.