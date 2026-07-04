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Общество

В Ленобласти 42-летний мужчина задержан за убийство девочки

СК сообщил о задержании убийцы 12-летней девочки в Ленобласти
МВД России

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 42-летнего местного жителя. С обвиняемым проводятся следственные действия, следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемого задержали на вокзале в Гатчине.

Школьница пропала 2 июля, она ушла на опушку леса за грибами. Она выходила на связь вечером, после чего ее телефон оказался выключен. Позже по камерам удалось установить, что несовершеннолетняя вышла из леса и двигалась по территории садоводства, позднее тело пропавшей с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону заметили мужчину, преследующего детей.

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