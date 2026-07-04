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Общество

Росавиация сняла ограничения на авиамаршрутах в Калининград

Росавиация: временные ограничения на полеты в Калининград сняты
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на полеты в калининградский аэропорт Храброво и из него сняты. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняты», — отмечается в публикации.

Ограничения, введенные в 5:14 по московскому времени, были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 4 июля в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Александр Дрозденко сообщил, что по состоянию на 9:36 над регионом было уничтожено 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

Ранее аэропорт Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию.

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