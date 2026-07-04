В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

Он также предупредил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для оповещения населения задействуются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в мессенджерах и официальных каналах.

В случае угрозы атаки беспилотников рекомендуется немедленно найти надежное укрытие. Лучше всего подойдет здание с толстыми стенами и минимальным количеством окон, например подвал или внутренняя комната без окон. Если вы оказались на улице и укрыться негде, необходимо лечь на землю лицом вниз и закрыть голову руками. Важно внимательно слушать инструкции экстренных служб.

Подробнее о том, как устроена система оповещения, какие сигналы она передает и как правильно реагировать на предупреждения о воздушной опасности — в материале «Газеты».

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