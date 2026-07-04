В порту Высоцк в Ленобласти замечено падение обломков БПЛА

В Ленинградской области в порту Высоцк зафиксировано падение обломков БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

«Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк», — написал глава региона.

По его словам, в данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, информация уточняется. В регионе продолжается отражение атаки украинских беспилотников.

Ближе к утру 4 июля в Ленинградской области Дрозденко объявил опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он также предупредил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. По данным Минобороны, российские военные уничтожили БПЛА противника над территориями 16 областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в Ленобласти создадут новый комитет для борьбы с дронами.