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Аэропорт Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Росавиация: аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — отмечается в публикации.

Ограничения, введенные в 8:45 по московскому времени, необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 4 июля в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Александр Дрозденко сообщил, что по состоянию на 7:56 над регионом было уничтожено 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калининграда могут изменить расписание из-за ограничений в Ленобласти.

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