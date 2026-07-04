Политолог раскрыл, как помощь РФ Венесуэле усилила их партнерство

Решение России направить гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительных землетрясений подтверждает долгосрочный характер стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщил РИА Новости директор Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) в Венесуэле Луис Хавьер Руис.

По его словам, сотрудничество Москвы и Каракаса носит исторический характер и продолжается независимо от текущей политической ситуации. Оно охватывает широкий спектр направлений, включая техническую и технологическую поддержку.

Руис также отметил, что президент России Владимир Путин одним из первых мировых лидеров выразил Венесуэле слова поддержки после землетрясений, произошедших 24 июня. Кроме того, эксперт сообщил, что российский посол в Венесуэле координирует оказание гуманитарной помощи, а ранее поставленные Россией автомобили скорой помощи задействованы в ликвидации последствий стихийного бедствия и эвакуации пострадавших.

До этого директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил, что Москва направляет Каракасу гуманитарный груз для преодоления последствий разрушительного землетрясения. Как уточнил дипломат, Россия решила отправить в латиноамериканскую республику палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов.

Ранее эксперт оценил шансы Венесуэлы восстановиться после землетрясений.