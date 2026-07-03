Россия направляет гуманитарную помощь в Венесуэлу

Москва направляет Каракасу гуманитарный груз для преодоления последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в ходе торжественной церемонии, посвященной 215-й годовщине подписания Декларации независимости Венесуэлы.

Как уточнил дипломат, Россия решила отправить в латиноамериканскую республику палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

Кроме того, в Венесуэлу командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля.

«Готовы подставить республике дружеское плечо для преодоления последствий безжалостного стихийного бедствия», — подчеркнул Щетинин.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара.

1 июля спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что в Венесуэле число тех, кому не удалось выжить в результате землетрясений, возросло до 2295, еще 11 267 человек пострадали.

Ранее эксперт оценил шансы Венесуэлы восстановиться после землетрясений.