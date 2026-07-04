В четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Ижевска, Кирова, Оренбурга и Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Нижнекамска.
При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.
В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.
Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в аэропортах восьми городов России ввели ограничения на полеты.