В четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Ижевска, Кирова, Оренбурга и Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Нижнекамска.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропортах восьми городов России ввели ограничения на полеты.