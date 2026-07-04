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Общество

Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю

Синоптик Позднякова: погода в Москве на неделе будет дождливой
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве в ближайшую неделю будет дождливой. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, дожди в столичном регионе будут идти каждый день на протяжении всей недели.

«По мере развития конвективной облачности в тех или иных районах Подмосковья и станут приниматься дожди. От небольших до умеренных в течение практически всей следующей недели», — поделилась Позднякова.

Она уточнила, что дожди в июле носят локальный характер.

3 июля начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев говорил, что дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные.

Грозы ожидаются местами и в Москве, и по области, но не повсеместно.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в выходные столичный и соседние восточные области регион накроет дождями – их принесет южный циклон. Ненастная погода будет сопровождаться понижением температуры воздуха. По его словам, меняться погода начнет с субботы, 4 июля. Во второй половине дня начнутся осадки.

Москвичей ранее предупредили о рекордных осадках в предстоящие выходные.

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