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Общество

Московский регион накроет дождями южный циклон

Синоптик Шувалов предупредил о сильных дождях в Москве и области в выходные
Максим Блинов/РИА Новости

В выходные столичный и соседние восточные области регион накроет дождями – их принесет южный циклон. Ненастная погода будет сопровождаться понижением температуры воздуха, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, меняться погода начнет с субботы, 4 июля. Во второй половине дня начнутся осадки. Однако по-настоящему сильные дожди обрушатся на регион в воскресенье. Хотя в столице также будут идти интенсивные дожди, сильнее всего это почувствуют жители восточной части Московской области.

Температура воздуха ночью составит около +15 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов. После выходных циклон отступит, на фоне чего погода стабилизируется. Начнется следующая рабочая неделя с колебаний температуры воздуха от +22 до +24 градусов, заключил синоптик.

Москвичей ранее предупредили о рекордных осадках в предстоящие выходные.

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