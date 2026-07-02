Москвичей предупредили о рекордных осадках в предстоящие выходные

Сегодня, 2 июля, погода в Москве отличилась аномалией – это один из самых жарких дней за все лето. Внезапный всплеск тепла стал очень коротким и совсем не похож на наблюдаемую западноевропейскую жару, причем уже в выходные на смену такой погоде придут сильные дожди и похолодание, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, сегодня днем воздух в Москве прогрелся до +30 градусов. Однако уже с завтрашнего дня погода начнет стремительно меняться, температура воздуха упадет, а к выходным в регион придет ненастье.

«В субботу придут дожди и температура понизится до +21...+23 градусов, — предупредил синоптик. — В воскресенье уже будет около +20 градусов, и есть вероятность того, что выпадет треть месячной нормы осадков».

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также отмечал, что в выходные в столичном регионе ожидается ненастная погода. Температура воздуха в субботу будет колебаться от +22 до +24 градусов, в воскресенье – от +18 до +23 градусов. Ночью ожидается снижение температуры воздуха до +13…+18 градусов.

Ранее синоптик предупредил россиян о магнитной буре 3 июля.